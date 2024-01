Mitchell Poletti pronto al debutto con Blacks Faenza: l’incasso di domenica devoluto a Sara Cantagalli

Blacks Faenza ha presentato Mitchell Poletti, l’acquisto di peso di gennaio, pronto a debuttare con la nuova casacca già domenica, al PalaCattani, contro Virtus Padova. Contratto di un anno e mezzo per Poletti, con la possibilità di un altro anno di rinnovo. Faenza scelta di vita per il giocatore, che ha iniziato la stagione a Roseto: a Faenza Poletti vive da anni insieme alla famiglia,.

Non sono previsti altri movimenti per i Raggisolaris, ma niente è precluso. Domenica il ritorno sul campo di casa dopo una serie di partite in trasferta. Partita da diversi significati: la classifica non è in linea con i programmi di inizio stagione. L’incasso sarà invece devoluto a sostegno della famiglia di Sara Cantagalli.