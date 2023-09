Rise Against Hunger Italia è partner per la sostenibilità del Grand Prix Offshore Città di Cervia, un sodalizio che giunge in un momento particolare che vede Rise Against Hunger Italia festeggiare 10 anni di sfide e traguardi raggiunti grazie al supporto di aziende, enti, cittadini e migliaia di volontari che hanno consentito di donare speranza in varie parti del mondo.

Rise Against Hunger è un movimento globale in continua e costante crescita, con l’obiettivo di porre fine alla fame nel mondo dando più potere alle comunità e rispondendo con prontezza alle emergenze. L’azione di Rise Against Hunger Italia è rivolta in particolare alle comunità remote, spesso quasi irraggiungibili e molte volte trascurate dai media globali, lavorando in sinergia con i leader locali per sfruttare i punti di forza e affrontare le sfide in materia di sicurezza alimentare e nutrizione con competenza, dignità e resilienza.

Sul podio del Grand Prix, il giorno 2 settembre, hanno avuto luogo i Rise Against Hunger Italia Awards 2023. A condurre la festa di solidarietà c’era la giornalista e conduttrice Claudia Peroni, storico volto del motorsport internazionale oggi impegnata in progetti e trasmissioni televisive sulla sostenibilità. I riconoscimenti sono stati consegnati da Alberto Albieri, Presidente di Rise Against Hunger Italia, a tutti coloro che quest’anno hanno contribuito a rendere incisivo l’operato della Onlus. Come afferma il Presidente Albieri, “i Rise Against Hunger Awards sono un simbolico gesto di gratitudine nei confronti dei nostri ambasciatori, partner ufficiali e amici che condividono insieme a noi gli scopi di solidarietà della Onlus”.

Tra i riconoscimenti assegnati, una menzione speciale è andata al Dream Team Tornado 50 SR, un equipaggio composto da grandi campioni dello sport come Alberto Tomba, Kristian Ghedina e Giampaolo Montavoci. Un progetto nato dall’idea dell’armatore Alessandro Corregiari che ha coinvolto Daniele Parisi, Ceo di Tornado Yachts, anch’essi presenti sul palco per ritirare il premio. Nelle settimane scorse, l’equipaggio ha percorso tutto il litorale romagnolo portando un messaggio di speranza alle comunità colpite dall’alluvione dello scorso maggio. Rise Against Hunger Italia è particolarmente sensibile all’evento calamitoso che ha colpito molte città romagnole e sin da subito si è attivata organizzando un evento dal titolo “Non Restare Fermo”, che ha consentito di riunire presso il CAAB di Bologna centinaia di volontari provenienti da ogni parte della regione, al fine di confezionare 1000 kit contenenti generi alimentari e beni di prima necessità da destinare alle famiglie colpite dall’alluvione.

Tra i premiati, era presente la nota chef stellata Cristina Bowerman, già ambassador di Rise Against Hunger Italia, che ha contribuito con la sua opera di sensibilizzazione ad avviare campagne contro lo spreco alimentare, promuovendo un concetto di cucina sostenibile e prestando il suo volto alle grandi battaglie della onlus.

Altro nome che ha reso possibile uno degli eventi di maggior impatto del 2023 è quello di Massimo Bonelli, direttore artistico dello storico Concertone del Primo Maggio. Quest’anno infatti a Roma, grazie alla partnership tra l’evento romano e Rise Against Hunger Italia, decine di grandi artisti della musica italiana hanno deciso di aderire ad una campagna di solidarietà che ha consentito alla onlus di inviare 250 scatole ad altrettanti bambini in Sud Africa, garantendo loro un anno di cibo e istruzione.

“Siamo davvero orgogliosi di aver preso parte a questa grande festa dello sport come ambasciatori di solidarietà e sostenibilità”, commenta Roberta Baldazzi, country manager di Rise; “Festeggiare qui i nostri dieci anni di impegno, assieme a grandi campioni dello sport e della solidarietà, credo sia il coronamento dei tanti traguardi che abbiamo raggiunto e un buon auspicio per le future sfide che ancora ci attendono. Vogliamo guardare al futuro con rinnovata speranza per tagliare il traguardo più ambizioso, azzerare la fame nel mondo. Insieme possiamo”.