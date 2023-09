Alluvione. Il Commissario Europeo Gentiloni a Faenza: da Bruxelles potrebbero arrivare fondi per la Romagna

Il Commissario Europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni in visita a Faenza per parlare di alluvione e di eventuali aiuti che l’Unione Europea potrebbe inviare in Romagna. Un incontro in municipio con i sindaci delle città colpite in provincia di Ravenna, con la Regione e con le parti sociali. Dal Fondo di Solidarietà europeo potrebbero arrivare fra i 500 e i 700 milioni di euro secondo alcune stime. Gentiloni ha suggerito di focalizzare l’attenzione anche sui fondi PNRR.

Dopo l’incontro istituzionale, approfittando della mostra mercato di Made in Italy, il festival della ceramica italiana, presente nel centro di Faenza, Paolo Gentiloni è stato poi accompagnato a conoscere alcune botteghe faentine andate distrutte con l’arrivo dell’acqua del fiume.