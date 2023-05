Vista la situazione emergenziale odierna, il Comune di Faenza ha stabilito, in accordo con il gestore del servizio, che per la giornata di oggi non sarà richiesto alcun pagamento per la sosta nelle aree di parcheggio cosiddette “blu”.

Per garantire ciò, fin dalle prime ore di stamattina sono stati disabilitati parcometri in prossimità dei parcheggi a pagamento.

Si sta cercando di procedere a disattivare le operazioni di pagamento anche sull’applicazione per smartphone “Movs” che permette di pagare i parcheggi in via telematica. Tuttavia, per ragioni tecniche, le tempistiche sono più dilatate.