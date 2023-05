Il Palacattani sta accogliendo le famiglie, tante le strade chiuse

Il Palacattani di Faenza, con l’aiuto della Croce Rossa e l’assistenza della Protezione civile sta accogliendo le famiglie sfollate dall’alluvione. Tante le strade chiuse ed inagibili. Questo l’elenco della Romagna Faentina fornito poco fa dal Presidente Isola. Per Via Lapi l’allagamento, secondo le fonti comunali, è dovuto all’acqua piovana, mentre le paratie avrebbero tenuto.

DIVIETO DI TRANSITO (strade chiuse):

nel comune Faenza

– viale Assirelli (SS9) tra rotatoria Donatore di Sangue e via Batticuccolo;

– via Cimatti tra via Silvio Pellico e via Santa Lucia;

– via Silvio Pellico tra via Cimatti e via Pantoli;

– SP 16 via Don Giovanni Verità tra Ponte Rosso/via Renaccio e via Sarna (chiusura SP 16 da via Borgo Tuliero);

– via San Martino tra Ponte Rosso e via Sbirra – nella notte evacuate circa 30 famiglie da borghetto Fornace;

– ponte delle Grazie

– via Ponte Romano;

– via Lapi tra via Mazzanti e via Renaccio;