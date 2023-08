Gli interventi per la messa in sicurezza dei fiumi

Casse d’espansione, una rete di canali per trasferire l’acqua dalle zone alluvionabili ad altri territori al riparo dalle esondazioni, pompe come quelle ad esempio messe a disposizione dalla Slovacchia e dal Belgio per aiutare Conselice e che non erano a disposizione della Protezione Civile durante l’alluvione.

Il presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale, torna ad illustrare quale dovrebbe essere la strategia per mettere in sicurezza il territorio da una possibile nuova alluvione, considerata la forza dei cambiamenti climatici evidenziata negli ultimi anni.