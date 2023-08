Il Comune di Brisighella ha pubblicato sul proprio sito un avviso per trovare un gestore all’area sportiva di via Zaccagnini. L’avviso ha lo scopo di individuare un’associazione o società sportiva dilettantistica locale che organizzi un calendario di attività sportive e/o ludico-motorie nell’area verde attrezzata per la pratica sportiva all’aria aperta di via Zaccagnini 1 e ne garantisca la sorveglianza e il corretto utilizzo.

L’associazione/società sportiva potrà usufruirne, gratuitamente, durante fasce orarie prestabilite, per svolgere attività con i propri associati e dovrà garantire lo svolgimento di sessione di allenamento gratuite aperte al pubblico (non associati) nel fine settimana.

Le attrezzature per lo svolgimento di attività a corpo libero e per allenamenti funzionali, accessibili e inclusive, utilizzabili da un’ampia utenza che comprende utenti adulti, over 65, giovani e persone diversamente abili, saranno composte da: 1 circuito a corpo libero e 4 macchine polivalenti.

Il cittadino potrà svolgere liberamente ed in totale sicurezza l’attività sportiva all’aria aperta grazie alla presenza su ciascuna macchina di QR code che permetteranno ai fruitori la visione di video tutorial.

L’accordo con il Comune di Brisighella avrà la durata 1 anno dalla sottoscrizione, eventualmente prorogabile.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate all’Unione della Romagna Faentina esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata(PEC)- al seguente indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it -entro il 4 settembre 2023.