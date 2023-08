Milano Marittima pronta per la schiusa delle uova di tartaruga marina. Nel luogo dove all’incirca due mesi fa, per la prima volta sulle coste dell’Emilia-Romagna, una tartaruga marina ha deposto le proprie uova, l’associazione T.A.O. (Turtles of the Adriatic Organization) è al lavoro per permettere il ritorno al mare in tutta sicurezza dei piccoli, quando saranno nati.

“A partire dal 18-20 di agosto entreremo nei giorni di massima attenzione in cui è stimato l’inizio della schiusa. Per questo motivo il nostro staff di biologi, insieme al prezioso supporto dei volontari e dei ragazzi degli eco-campi estivi, ha installato un corridoio in spiaggia per agevolare la tutela degli esemplari neonati e il monitoraggio scientifico.

Il montaggio della struttura è stato possibile grazie al rilascio di un’apposita autorizzazione dal Comune di Cervia e grazie al materiale tecnico fornito dal Parco Delta Po Emilia-Romagna”.

I volontari che aiuteranno l’associazione hanno partecipato ad una formazione, in presenza e online, durante la quale hanno ricevuto indicazioni su come comportarsi

Per sensibilizzare poi i numerosi turisti presenti in questi giorni in spiaggia sono in corso laboratori didattici gratuiti ideati per le famiglie.