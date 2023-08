Incidente fra due auto nel tardo pomeriggio di oggi verso le 18,15 nella strada che collega Ravenna a Lido di Dante, precisamente all’incrocio di via Montebello e la via Marabina, due coniugi a bordo di una Panda si sono scontrati con una BMW. Da una prima ricostruzione della Polizia Locale intervenuta insieme ai Carabinieri, la Panda immettendosi sulla Marabina si è scontrata con la BMW che viaggiava verso Lido si Dante. Nell’impatto i due coniugi hanno avuto la peggio, la donna è stata trasportata dagli uomini del 118 in elicottero al Bufalini di Cesena stessa sorte per il marito ma in ambulanza. Incolume il conducente della BMW.