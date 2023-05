Al motto di “Splash – il tuffo sarà solo l’inizio”, riprende venerdì 5 maggio uno degli appuntamenti classici dell’estate in Riviera, capace di richiamare ogni venerdì sera centinaia di persone di ogni età da ogni parte della Romagna e oltre.

Si tratta naturalmente del “Ballo Scalza” al Bagno Lucciola, storico stabilimento balneare di Marina di Ravenna, uno dei pochi che ha mantenuto lo stesso nome fin dagli anni Sessanta, grazie alla continuità della gestione della famiglia Celli.

Dopo gli ottimi risultati della stagione scorsa – la prima non condizionata dal Covid – per l’estate 2023 la formula base rimane invariata, con il pre-serata nel quale sarà possibile cenare al bagno, e poi la musica a partire dalle 22: anche quest’anno, in consolle si alterneranno i migliori dj della tradizione di Marina (Bartolini, Robertino, Cassani, Pyton, Checco Tassinari, Alex Fox), oltre a bravi vocalist in grado di coinvolgere il pubblico e non mancheranno “sorprese” nel corso della stagione.

Dal punto di vista enogastronomico è confermata, anzi potenziata, la collaborazione con Casa Spadoni, già avviata la scorsa estate e successivamente consolidata dalle serate invernali al Mercato Coperto.

Ecco dunque, per ogni venerdì, tre soluzioni possibili per chi vuole cenare (menu alla carta, pizza gourmet, oppure osteria con una birra di Casa Spadoni creata apposta per il Ballo Scalza); mentre un venerdì al mese, nel cortile interno adiacente la piscina del Lucciola, sarà disponibile il menu “Crudo & Bolle”, in collaborazione con Casa Spadoni Faenza.

Inoltre, nell’ottica di una confermato lavoro di network fra le principali realtà di Marina, una volta spente le casse del Ballo Scalza la serata si può completare nel giardino del vicino Matilda, con l’evento “Millenium”.

A coordinare il tutto, come sempre, lo storico ABC Group (Devis Cappelli, Ettore Fervari, Enea Casadei Baldelli e Vanni Casadei Baldelli), coadiuvato da uno staff consolidato nel tempo e quest’anno in parte rinnovato, e con la fondamentale collaborazione di Andrea Guidi in atre Fox, figura fondamentale di raccordo fra le varie realtà coinvolte e curatore artistico di Millenium.