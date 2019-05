Il Footbolito diventa un centro polisportivo: spazio soprattutto a basket e pallavolo

Il nuovo Footbolito sarà un centro polisportivo dedicato soprattutto a pallacanestro e pallavolo. Aprirà i battenti nella prima metà di giugno per ospitare i centri estivi dedicati ai bambini di Raggisolaris Academy. Proprio Raggisolaris Academy detiene la maggioranza della società costituitasi per realizzare il nuovo impianto sportivo: Campus srl. A fianco dell’Academy investitori privati. E sempre privati sono i fondi utilizzati per restaurare il Footbolito, anche se in realtà la struttura è stata praticamente rifatta da capo visto lo stato non ottimale: quasi 400 milioni sono stati investiti per rifare la copertura, gli infissi, gli spogliatoi, l’impiantistica, gli accessi per le persone con disabilità e tutti quei lavori di messa in sicurezza indispensabili per ottenere l’agibilità.

L’obiettivo futuro è realizzare un vero e proprio campus dove i ragazzi, oltre a giocare, possano anche studiare, con un servizio navetta allestito appositamente per accompagnarli dal centro cittadino alla zona industriale. Nel frattempo è già pronto un accordo con il football americano per ospitare nei campi esterni alla struttura la squadra che oggi si allena a Castel Bolognese