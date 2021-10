C’è tempo fino al 25 ottobre per esprimere la propria opinione sulla mobilità a Ravenna, compilando il questionario sulle abitudini di spostamenti e i bisogni dei cittadini che l’Amministrazione comunale ha lanciato per migliorare il sistema di trasporto locale.

I risultati di questa indagine saranno utilizzati per la revisione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). In questa fase di analisi e aggiornamento del Pums il Comune ha avviato un’indagine online, rivolta a cittadini, frequentatori e ospiti di Ravenna, che attraverso la compilazione di un questionario possono diventare protagonisti diretti scrivendo opinioni, bisogni e suggerimenti per migliorare il modo in cui le persone si spostano in città o per raggiungerla.

L’indagine è un’opportunità per far conoscere il proprio punto di vista sulle priorità per la definizione delle azioni di mobilità sostenibile.

Il questionario è disponibile al link: https://bit.ly/questionario-pums-ra