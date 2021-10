Sarà presentata in mattinata la nuova giunta guidata dal sindaco Michele de Pascale. Per il suo secondo mandato, il primo cittadino rieletto ha anticipato i tempi e ad una settimana dall’esito delle votazioni riuscirà a presentare la squadra di governo per la legislatura 2021-2026. In questi giorni, come da prassi, non sono mancate le previsioni sui nomi degli assessori che comporranno la giunta.

Sembrano essersi guadagnati ai seggi la riconferma all’interno della squadra di governo ravennate gli assessori uscenti Gianandrea Baroncini (Ravenna Coraggiosa), Giacomo Costantini (Pd), Federica del Conte (Pd) ed Eugenio Fusignani (PRI). Da tempo si parla di un assessorato a Fabio Sbaraglia, non presente nelle liste elettorali, capogruppo del Partito Democratico la scorsa legislatura, quando fu indicato da più parti come uno dei probabili assessori, salvo poi non essere scelto.

Seguendo la logica dei voti, tutte le liste della coalizione a sostegno di De Pascale che hanno ottenuto la rappresentanza in consiglio comunale dovrebbero essere rappresentate anche in giunta. Secondo questo ragionamento, un assessorato dovrebbe essere riservato alla lista “De Pascale sindaco” che ha avuto in Daniele Perini l’esponente più votato. Tuttavia, in queste ore, sui quotidiani è uscito il nome di Annagiulia Randi, la terza più votata nella lista civica e la prima donna per preferenze. Il nome di Annagiulia Randi sarebbe stato fatto proprio in rispetto delle quote rosa all’interno della squadra del sindaco. Proprio in questi giorni Daniele Perini a dichiarato a Ravenna WebTv di augurarsi di trovare una buona rappresentanza femminile all’interno della nuova giunta.

Un assessorato dovrebbe quindi spettare anche al Movimento 5 Stelle dove il nome più accreditato è quello di Igor Gallonetto, capolista alle elezioni e figura di punta della realtà politica ravennate.

Il toto-nomi di queste ore vede certa della nomina ad assessore anche Livia Molducci, nelle passate due legislature presidente del consiglio comunale ravennate. A completamento della squadra, Il Resto del Carlino oggi in edicola indica Federica Moschini, in quota Partito Democratico, 578 preferenze lo scorso fine settimana.

Proprio in base alle preferenze dovrebbe arrivare la scelta del presidente del consiglio comunale da parte della maggioranza: il compito spetterebbe a Ouidad Bakkali, assessore nelle ultime due legislature, la candidata più votata nelle liste elettorali con 986 voti ottenuti. Il nome di Bakkali, tuttavia, nei giorni scorsi non sembra aver trovato l’apprezzamento di tutte le forze di opposizione.

L’elezione del presidente del consiglio comunale avverrà durante la prima seduta dell’assemblea.