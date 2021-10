Ben centouno candeline per la Signora Domenica Malmesi di Russi, che sabato 9 ottobre ha festeggiato questo importante traguardo. Nella giornata di festa l’Assessore del Comune di Russi Jacta Gori ha portato a Domenica i saluti e gli auguri di tutta l’Amministrazione comunale.

La centenaria, che vive col figlio e con l’adorato cagnolino, è autonoma, gode di ottima salute e ha una memoria di ferro. Ha infatti ricordato il periodo in cui era residente a Godo e andava tutti i giorni a lavorare alla Callegari a Ravenna in bicicletta, nonostante il freddo e la neve, per più di 25 anni. Ha ricordato anche di quando, con meraviglia e stupore, ha visto per la prima volta un aeroplano in cielo, affermando nostalgica quanto le cose siano cambiate in pochi anni e quanto la tecnologia sia complicata. Il lavoro, i sacrifici, la sua tempra e l’attaccamento alla famiglia l’hanno accompagnata fino a questo lieto giorno.