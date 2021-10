Torna il Meeting Nazionale Allevatori di Suini di Razza Mora Romagnola che taglia il traguardo della sua sesta edizione e che si terrà domenica 17 ottobre 2021 a Brisighella, nella centralissima Piazza IV Novembre, nel rispetto di tutte le norme antiCovid previste.

L’evento è organizzato dall’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna (ARAER) in collaborazione con ANAS (Associazione Nazionale Allevatori Suini).

Proprio a causa della pandemia, la rassegna biennale che doveva svolgersi lo scorso anno si era dovuta fermare.

“Solo una ventina di anni fa – afferma Maurizio Gallo, direttore di ANAS – i suini appartenenti alla razza Mora Romagnola si potevano contare sulle dita di una mano, al punto che i capostipite non superavano le tre unità. Proprio da loro, grazie alla tenacia degli allevatori, all’Università di Bologna e all’impegno dell’allora Associazione provinciale allevatori di Ravenna e a quello di ANAS è stato avviato un processo che ci permette oggi di contare un cospicuo numero di riproduttori in grado di garantire la conservazione in sicurezza della razza”.

Sul territorio romagnolo si contano oltre 30 allevamenti. “Dopo aver genotipizzato tutti i riproduttori per ottenere le informazioni indispensabili che permettono di certificare attraverso il DNA la reale appartenenza alla razza – spiega ancora Maurizio Gallo- come ANAS stiamo lavorando a un progetto che riguarderà tutte le razze autoctone, e in special modo la Mora Romagnola, finalizzato all’inserimento in etichetta della denominazione di razza e della relativa iscrizione al Libro Genealogico: il Dqa (Dipartimento qualità agroalimentare, ndr) in qualità di ente terzo si occuperà della procedura di certificazione. Il progetto ha inoltre già incassato il pronunciamento del Mipaaf e dell’Ispettorato centrale repressioni frodi”.

Il sesto Meeting Nazionale Allevatori Suini Razza Mora Romagnola in programma a Brisighella avrà inizio alle ore 9 con l’apertura dell’esposizione dei suini partecipanti, a cui seguirà la presentazione delle caratteristiche della razza e il Convegno dal titolo “Risultati e prospettive della conservazione e valorizzazione della Mora Romagnola – Le novità del progetto SUIS.2” a cui parteciperanno in qualità di relatori Maurizio Gallo, Silvia Tinarelli e Manuel Covino di ANAS.

“Dopo il forzato stop dello scorso anno dovuto alla pandemia – sottolinea il direttore di ARAER, Claudio Bovo – volevamo organizzare un evento degno di questo nome capace di sfruttare ogni opportunità per dare la massima visibilità e importanza a una razza che rappresenta senza dubbio uno dei tanti fiori all’occhiello della zootecnia emiliano-romagnola. Il ricco programma che insieme ad ANAS abbiamo predisposto, oltre alla mostra prevede naturalmente lo spazio dedicato alle premiazioni degli allevatori: i riconoscimenti andranno al miglior soggetto di ogni allevamento partecipante e al campione di mostra sia maschio che femmina. Al termine di una ricca mattinata è previsto un pranzo con le eccellenze certificate delle carni di Mora Romagnola e nel pomeriggio l’estrazione della lotteria con un ricco carnet di premi, a iniziare dai salumi ovviamente di Mora Romagnola”.