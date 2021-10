“Desideriamo con il presente ringraziare la consigliera Veronica Verlicchi, per averci accolto all’interno della coalizione che l’ha sostenuta nella campagna elettorale per la sua candidatura a Sindaco.

Grazie a questa esperienza come attivisti del costituendo partito Italexit, abbiamo acquisito una maggiore consapevolezza rispetto alla situazione elettorale del territorio ravennate e riteniamo opportuno proseguire in autonomia il nostro cammino politico all’interno delle realtà locali già esistenti.

Ringraziamo anche i capilista e tutti i candidati delle liste civiche di “Ravenna s’è desta”, “Noi per i Lidi”, “Forese in Comune” e “La Pigna”.

Riteniamo di dovere anche un particolare ringraziamento al Presidente della Lista Pigna, Maurizio Bucci ed al responsabile politico Roberto Ticchi, per aver condiviso momenti importanti con il nostro staff e averci sostenuto con fattiva collaborazione nell’attività di presentazione della nostra lista alla tornata elettorale.

Rimaniamo aperti a collaborazioni, come con tutta l’opposizione, per battaglie politiche riguardanti il “fare” opposizione a questa maggioranza, consapevoli che solo uniti potremo denunciare e contenere i danni derivanti da modalità di governo che hanno contribuito al costante degrado di questa nostra amata città.”

Mia Gandini coordinatrice regionale

Il referente Politico Graziano De Gianni