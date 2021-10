Anche Ravenna si mobilita per mostrare tutto il dissenso per l’affossamento del DDL Zan. Ieri sera erano tante le realtà presenti alla riunione convocata da Ciro Di Maio, presidente di Arcigay Ravenna, per decidere insieme quali azioni mettere in campo per dire no all’odio istituzionalizzato da certe frange della politica.

Sono già diverse le realtà che hanno aderito, dall’associazionismo ai partiti, dai sindacati arrivando anche a cittadini e cittadine che stanno aderendo e stanno lavorando per organizzare una manifestazione anche a Ravenna per dire che Ravenna R-Esiste, resiste all’odio, resiste alle discriminazioni e alle violenze ed Esiste nonostante parte della politica e del Parlamento voglia far finta che non è così.

“La necessità di organizzare una manifestazione partecipata ed intersezionale ci ha fatto optare per non scendere in piazza nell’immediato” dichiara Ciro Di Maio di Arcigay, che continua “non vogliamo però perdere troppo tempo e stiamo raccogliendo le ultime adesioni per passare all’azione!”