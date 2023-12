A Ravenna, nei giorni 15-16-17 diceembre dalle ore 9.00 fino alle ore 19.00, in Piazza San Francesco il “Mercatino solidale natalizio”. I Volontari e le Volontarie di Croce Rossa del Comitato di Ravenna come sempre saranno presenti, in occasione delle prossime festività di Natale, con l’allestimento di una tenda per la vendita di panettoni, pandori, oggettistica a carattere natalizio e biancheria.

L’iniziativa è volta a raccogliere fondi proprio per contribuire alla realizzazione di quanto il Comitato di Croce Rossa compie sul territorio ad opera dei Volontari e Volontarie della CRI, sempre in prima linea.