Lunedì 11 Dicembre, nella meravigliosa cornice di Casa Spadoni a Faenza si è tenuta la tradizionale serata di auguri del Collegio Geometri di Ravenna. Più di 150 tecnici della Provincia intervenuti, oltre al Geom. Pierpaolo Giovannini in rappresentanza del Consiglio Nazionale Geometri e dei Sindaci Massimo Isola di Faenza, Nicola Pasi di Fusignano, Davide Ranalli di Lugo, e Andrea Emiliani di Sant’Agata sul Santerno.

Come ogni anno sono stati premiati i colleghi che hanno raggiunto il traguardo dei 40 e 50 anni di iscrizione al Collegio Provinciale di Ravenna, ma è stata l’occasione per ringraziare tutti i Geometri volontari che hanno dato supporto alle autorità locali nella gestione dell’emergenza dell’alluvione che ha colpito la Romagna nel Maggio di quest’anno. Commoventi le parole dei Sindaci intervenuti alla serata.

In particolare i professionisti hanno operato in affiancamento ai tecnici comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il ricevimento, la verifica, e le istruttorie delle domande di contributo presentate dai cittadini colpiti, altri sono stati impegnati nel Faentino nei sopralluoghi inerenti le verifiche di agibilità delle abitazioni e delle attività, altri invece erano presenti nei Centri di ammassamento soccorsi della Protezione Civile Nazionale di Forlì e Lugo.

Questi i numeri: più di 8.000 domande processate per l’alluvione solo in Bassa Romagna, 2.000 si sono aggiunte per il successivo fortunale di quest’estate per le quali hanno operato oltre 50 Geometri, altri 30 tecnici sono stati coinvolti negli oltre 200 sopralluoghi di agibilità nel territorio Faentino e infine 15 sono i Geometri che hanno prestato servizio presso i centri di ammassamento soccorsi di Protezione Civile.

Numeri impressionanti se si conta che il Collegio di Ravenna conta poco più di 500 iscritti, numeri che dimostrano quanto i Geometri siano sempre al fianco dei cittadini e delle amministrazioni locali con il grande spirito di coesione che ha sempre contraddistinto la categoria.