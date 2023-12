Sabato 16 dicembre negli spazi della Pinacoteca comunale di Faenza è in programma ‘Cornici di Natale’, laboratorio hand-made dedicati ai bambini. In occasione delle festività natalizie, dalle ore 16,15, i piccoli utenti, ispirandosi alle magnifiche cornici delle opere esposte in Pinacoteca, sotto la guida del personale, potranno inventare e costruire una cornice di Natale da utilizzare anche come idea per incorniciare i propri disegni e renderli ancora più preziosi.

Visita guidata e laboratorio didattico

Per bambini a partire dai 5 anni (accompagnati da un adulto)

Prenotazione obbligatoria.

Costo: 5,00 euro a bambino + un accompagnatore gratuito

Secondo accompagnatore: ingresso ridotto a 3,00 euro