Una tradizione che si rinnova, animando le piazze dei centri storici e dei piccoli borghi con carri allegorici, coriandoli, musica, animazione e tanto divertimento. Il Carnevale sbarca in Romagna con diversi appuntamenti dedicati alle famiglie (e non solo) che faranno tappa nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Un calendario ricchissimo attende il pubblico: accanto ai ‘classici’ carri di Carnevale, alle maschere e agli spettacoli itineranti, non mancheranno iniziative più originali, per scoprire il fascino e la bellezza della Romagna nelle sue mille declinazioni.

Febbraio sarà anche il mese degli appassionati di cultura. Diverse le mostre da non perdere, partendo dall’arte rinascimentale fino alla fotografia contemporanea.

Nel frattempo prosegue l’attività di promocommercializzazione a cura di Visit Romagna, che anche nel mese in corso si prepara a prendere parte ai più importanti eventi del settore in campo nazionale ed internazionale per promuovere la Romagna e sue destinazioni, gli itinerari tematici e i percorsi esperienziali. Dallo sport all’aria aperta passando per il mare e la spiaggia, le terme e il benessere. Non possono mancare poi i luoghi legati ai motori che hanno reso la Romagna celebre in tutto il mondo, la sua cucina e i vini da capogiro, e naturalmente lo straordinario patrimonio artistico e culturale delle città d’arte della regione.

Dal 12 al 14 febbraio Visit Romagna, insieme ad APT Servizi Emilia-Romagna, porterà la sua proposta alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la manifestazione più importante a livello nazionale che punta a mostrare le migliori offerte del mercato turistico nazionale e internazionale. Dal 22 al 26 febbraio sarà invece la volta di F.re.e 2023, la fiera più grande del sud della Germania che si occupa di servizi e prodotti relativi al turismo e al tempo libero.

I colori del Carnevale

Nelle domeniche del 12 e 19 febbraio torna a Comacchio la magia del carnevale sull’acqua lungo le vie e i canali con partenza dal ponte monumentale dei Trepponti. Sfilata di gruppi mascherati e barche allegoriche faranno da coreografia a due domeniche ricche di animazione, musica, allegria, giochi. Nelle vie del centro storico location a tema, presidi carnevaleschi, musica e spettacoli di danza a cura delle scuole di ballo di Comacchio. Saranno dodici le barche allegoriche che attraverseranno Comacchio dalle 14.30, percorrendo la sua fitta rete di canali, tutte realizzate dalle associazioni del territorio.

Da non perdere l’appuntamento con Cento Carnevale d’Europa, l’unico al mondo gemellato con il famoso Carnevale di Rio de Janeiro. Cento si prepara così a un mese di grande festa, che si svolgerà nel periodo 5-12-19-26 febbraio e 5 marzo 2023 e vedrà i Giganti di cartapesta contendersi il titolo di miglior carro 2023 lungo il suggestivo rettilineo di Corso Guercino. Una tradizione che continuerà nel segno della festa e dell’intrattenimento e che si chiuderà, dopo la proclamazione del carro vincitore, con il consueto incendio della Rocca, il grandioso spettacolo pirotecnico che ogni anno saluta la fine della manifestazione.

Sul Monte Fumaiolo i piccoli esploratori potranno immergersi nel verde con il Carnevale della natura entrando in contatto diretto con fiori, piante ed alberi. Un’escursione per bambini con camminata e laboratorio didattico a tema carnevale che si svolgerà a Balze di Verghereto sabato 18 febbraio.

Sempre il 18 febbraio sul palco Artificerie Almagià di Ravenna saliranno i burattini con lo spettacolo per bambini e famiglie “Storie di Arlecchino”. Protagonista della baracca dei burattini la maschera dell’astuto Arlecchino, eroe di questo spettacolo, che esplora nel profondo di tutte le sue sfaccettature sia la Commedia dell’Arte sia la Commedia Burattinesca italiana.

Con l’arrivo della giostra francese in piazza Cavour iniziano ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale a Rimini che si anima con tante iniziative, soprattutto da domenica 12 febbraio e fino al martedì grasso. Dallo scorso weekend la giostra francese ha iniziato a girare con la sua magica ruota fatta di luci, cavalli in legno e carrozze d’altri tempi. Ma per il clou dei festeggiamenti occorrerà aspettare domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio quando in centro storico torna, per la XXI edizione, ColorCoriandolo, il tradizionale appuntamento con il Carnevale dedicato ai bambini e alle loro famiglie, promosso dal Comune di Rimini e organizzato da Made Officina Creativa, con la collaborazione di Radio Bruno. Da non perdere le iniziative a Torre Pedrera, Viserba e Grotta Rossa. Il Carnevale sarà anche l’occasione per scoprire i lati più insoliti e meno conosciuti della città grazie alle viste guidate, come quella in programma il 19 febbraio dal titolo “Rimini e Venezia: un connubio attraverso i secoli”.

Il 12 febbraio a Ravenna riflettori puntati su via di Roma, che tornerà a colorarsi di coriandoli e dell’allegria di grandi e bambini. Questa la data scelta per la prima delle due sfilate del Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna che torna, finalmente, dopo due anni di pausa. Dopo il 12 febbraio, la seconda sfilata è in programma il 19 febbraio a Marina, entrambe con inizio alle 14,30.

Il 19 febbraio il carnevale farà tappa anche a Santarcangelo di Romagna. La 19esima edizione dell’evento vede il ritorno di tutti i momenti più apprezzati dal pubblico, come la sfilata dei carri allegorici per le vie del centro e la tradizionale lotteria di Carnevale. Trenini, gruppi in costume, scuole di ballo, automezzi “pazzi” in un mix di allegria e follia. Completano il programma in Piazza Ganganelli dolci e crepes, cioccolata calda e vin brulé, bomboloni e fiocchetti.

Il 26 febbraio a Novafeltria l’associazione Pro Loco con il patrocinio del Comune organizza il Carnevale 2023 caratterizzato dalla sfilata dei carri allegorici. La giornata sarà caratterizzata da gruppi mascherati, spettacoli danzanti, truccabimbi.

Nel mese di aprile si rinnoverà invece la tradizione con il Carnevale di Gambettola, uno dei più antichi e conosciuti della Regione, con l’immancabile sfilata dei carri, una pioggia di coriandoli e divertimento per tutte le età.

Mostre e appuntamenti culturali

A Ferrara prosegue anche nel mese di febbraio la mostra dedicata a due grandi maestri ferraresi del Rinascimento: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. Nella cornice di Palazzo dei Diamanti tornato a splendere dopo un complesso lavoro di restauro e riqualificazione, i due protagonisti saranno affiancati da maestri nobili e da compagni di viaggio contemporanei: Mantegna, Cosmè Tura, Nicolò dell’Arca, Marco Zoppo costituiranno il punto di partenza, mentre Antonio da Crevalcore, Guido Mazzoni, Boccaccio Boccaccino, Francesco Francia e Perugino offriranno una sponda di dialogo lungo il percorso espositivo.

“Frida Kahlo. Una vita per immagini” è invece il titolo della mostra in scena a Riccione fino al 1° maggio, negli spazi di Villa Mussolini. Protagonista della mostra un’artista del Novecento divenuta ormai icona globale che ha saputo influire sul gusto e sulla moda, dettando un suo particolarissimo stile e che ancora oggi è fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Attraverso un centinaio di scatti, per la maggior parte originali, la mostra ricostruisce le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale.

Weekend all’insegna della musica con “Ferrara in jazz”: oltre 40 concerti, jam sessions, didattica, esposizioni e visite guidate, in programma anche nel mese di febbraio e fino al 30 aprile prossimo presso il Torrione San Giovanni. Icone del panorama internazionale si alterneranno a protagonisti del jazz nazionale e a giovani talenti. Un occhio di riguardo è riservato anche all’universo musicale brasiliano, a quello europeo e agli sfaccettati linguaggi della contemporaneità. Anche a febbraio, sono in programma diversi appuntamenti che animeranno il fine settimana.

A Faenza prosegue la mostra dedicata a Galileo Chini. Al Museo Internazionale delle Ceramiche sarà possibile ammirare circa trecento pezzi tra ceramiche (tra cui diversi inediti) e disegni preparatori a documentare le varie fasi di attività di uno dei più importanti protagonisti italiani dell’epoca Liberty. Chini, artista poliedrico e versatile fu tra i pionieri del Liberty in Italia, ma anche affinatore del gusto déco sviluppatosi nel ventennio. Egli si dedicò con passione all’arte della ceramica, con una varia e molteplice produzione originale e personalissima, ma anche alla pittura e all’affresco.