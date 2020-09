Ripartiti i lavori per la nuova aula didattica al Molino Scodellino

Sono ripresi i lavori per la nuova aula didattica al Mulino Scodellino. La nuova area doveva essere pronta per l’estate, ma a causa del coronavirus il cantiere è stato costretto a fermarsi. Ora probabilmente verrà terminato nell’anno nuovo. La speranza è di poter tornare a coinvolgere le scolaresche, dalle elementari fino alle superiori, ma anche singoli cittadini, per approfondire i percorsi già da tempo portati avanti dall’associazione che cura e promuove il mulino, con l’obiettivo di riscoprire un mondo scomparso e ritrovare un patrimonio di valori culturali.