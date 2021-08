La gatta: alla Molinella l’anteprima del nuovo film della regista faentina Silvana Strocchi

Anteprima nazionale a Faenza per il nuovo film della regista di origini faentine Silvana Strocchi. Il 22 agosto infatti il cineclub Il Raggio Verde proietterà all’interno del calendario dell’Arena Borghesi, in Piazza Nenni, “La gatta” opera tratta dall’omonimo romanzo breve di Colette, già portato al cinema da Roberto Rossellini nel 1952 nel film a episodi “I sette peccati capitali”. Protagonisti Luca Mazzamurro e Margherita Varricchio, Orfeo e Camilla, due giovani che affronteranno una crisi di coppia, uno scontro fra stili di vita, nel quale reciterà un ruolo chiave la gatta di Orfeo. Accanto ai protagonisti l’attrice faentina Maria Grazia Ghetti. Faentina anche la montatrice del film, Cristina Ghinassi, mentre alle scenografie ha collaborato Pietro Lenzini.

“La gatta” non sarà l’unica variazione nel programma dell’Arena Borghesi. Mercoledì 11 agosto verrà infatti recuperata la proiezione di “Inferno” di Dario Argento, annullata per la concomitanza con la finale dei Campionati europei di calcio. Il film previsto per quella data, “Processo ai Chicago 7”, è infatti stato ritirato dalle sale da Netflix, nonostante i contratti già firmati. Il 28 agosto, invece, al posto di Rifkin’s Festival, verrà proiettato il film di François Ozon “Estate ’85”