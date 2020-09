Auto in fiamme nel parcheggio delle Maioliche

Un’auto ha preso fuoco nella mattinata di mercoledì 2 settembre mentre era posteggiata nel parcheggio delle Maioliche. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata ben visibile da diverse zone della città. Grande spavento per i clienti e i lavoratori del centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo che ha completamente distrutto la vettura, probabilmente alimentata a metano. Ancora da indagare le cause che hanno generato le fiamme.

Fortunatamente l’incendio non si è esteso alla vegetazione e alle auto vicine.

Foto e video di Luca Zoli