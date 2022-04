“Non è nostra abitudine e non lo sarà mai parlare a vanvera sulle questioni che interessano il territorio dei lidi nord ravennati ma lo facciamo sempre con cognizione di causa. E abbiamo l’umiltà di verificare ogni segnalazione prima di fare interventi nei confronti della nostra amministrazione comunale o sui giornali.

Le dichiarazioni di Hera riguardo la pulizia delle strade in particolare di Marina Romea sono vere a metà. Un passaggio veloce di pulizia è stato effettuato in maniera per niente risolutiva e non capillare come si vuole fare credere. Le foto allegate ci sono appena arrivate e confermano la veridicità della nostra azione. Cumuli di aghi di pino e sfalci, cassonetti non svuotati, strade non pulite. E non corrisponde al vero che gli interventi suddetti stanno proseguendo. In questo momento non c’è nessun operatore o automezzo che svolga le pulizie indicate. Forse hanno “pulito dove passa il vescovo e nascosto la polvere sotto il tappeto?”

La migliore risposta che potevamo ricevere era quella che venisse messa in campo una vera squadra di operatori a ridare un minimo di normalità all’ambiente in cui viviamo.”

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO CITTADINO LIDI NORD RAVENNATI