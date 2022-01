Anche gli assistiti del dott. Luca Graziani nell’ambulatorio di via Carso a Ravenna hanno da ora un sostituto. Il dottor Luca Graziani è infatti stato sospeso ufficialmente ad inizio anno dall’Ordine dei Medici dopo aver manifestato apertamente la propria contrarietà all’uso delle mascherine e alla campagna vaccinale. La sospensione aveva quindi lasciato senza medico di medicina generale alcuni pazienti di Mezzano e Ravenna.

Mentre per l’ambulatorio di Mezzano era già arrivata la nomina di un sostituto, dopo la sospensione non era ancora stato nominato un sostituto per l’ambulatorio di Ravenna. Ausl Romagna ha quindi raccolto la disponibilità del dott. Maurizio Alberani, che oltre a coprire l’ambulatorio nella Casa della Salute di Mezzano, si è reso disponibile anche su Ravenna, e riceverà da subito il lunedì dalle 9 alle 13; il giovedì dalle 9 alle 13 e il venerdì dalle 15 alle 18 nell’ambulatorio n.96 posto al piano terra del CMP di Ravenna ( Via Fiume Abbandonato 134) reso disponibile da Ausl Romagna .