Ponte in via Ceparano: problemi al manto stradale | VIDEO

Preoccupazione per il ponte di via Ceparano sul fiume Marzeno, il ponte a pochi passi dal bivio con via Maddalena. Diverse le segnalazioni, anche se in questo caso non si parla di problemi alla struttura della costruzione, ma di sicurezza stradale. L’asfalto infatti è alquanto deteriorato e ogni volta che piove o, come l’altro giorno, nevica, la situazione peggiora. Nei giorni poi di precipitazioni abbondanti, si formano grandi pozze d’acqua, che poi, con l’arrivo del buio, rischiano di gelare e di trasformarsi in lastre di ghiaccio.