È stato arrestato Riccardo Pondi, il marito della donna morta strangolata nella notte fra mercoledì e giovedì in un casolare a Glorie di Bagnacavallo, in via Aguta. L’uomo, dopo essere stato interrogato tutta la notte dai Carabinieri e dal pm di turno, Lucrezia Ciriello, è accusato di aver ucciso la moglie, Elisa Bravi, durante una lite familiare.