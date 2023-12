“Dalle consultazioni al progetto: prime idee del programma del PD per Bagnacavallo” è il titolo dell’iniziativa pubblica prevista per lunedì 11 dicembre alle 20.30 nella Sala di Palazzo Vecchio in Piazza della Libertà a Bagnacavallo.

L’iniziativa organizzata dal Partito Democratico costituisce il momento di lancio della candidatura di Matteo Giacomoni a Sindaco di Bagnacavallo in vista delle elezioni comunali previste per il prossimo anno.

L’obiettivo della serata sarà anche la restituzione di tutte le indicazioni, gli spunti, le idee e i suggerimenti raccolti durante le consultazioni tenute nelle scorse settimane, un solido e concreto punto di partenza per definire il contributo programmatico del Partito Democratico per il prossimo quinquennio.

Durante la serata, oltre agli interventi di alcune personalità bagnacavallesi, interverrà anche Davide Baruffi, componente della Segreteria nazionale del Partito Democratico come responsabile Enti Locali.