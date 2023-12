Mercoledì 13 dicembre nella sala Dantesca della biblioteca Classense si terrà l’incontro “A proposito di Maternità”, dialogo tra Nadia Terranova, Simona Vinci e Chiara Lagani.

L’appuntamento, coordinato da Lisa Bentini, è stato pensato assieme alla Classense in occasione della presentazione ravennate di “Maternità”, lo spettacolo che Fanny & Alexander ha tratto dall’omonimo romanzo di Sheila Heti (Sellerio 2019) in cui una donna alla soglia dei quarant’anni si interroga insistentemente sulla possibilità di avere o meno un figlio. Alle domande più difficili l’autrice risponde lanciando i dadi e interrogando l’I Ching. Questo procedimento innesca a poco a poco una serie di altri temi, che affiorano progressivamente nelle pagine del libro, così come nello spettacolo: il tabù, la scelta, il caso, il destino, la forza e la bellezza della vita.

L’incontro è parte della programmazione di “Fèsta 2023”, rassegna a cura di E Production, ed è collegato allo spettacolo “Maternità” di Fanny & Alexander, che sarà in scena il 12 e 13 dicembre alle 21 al teatro Rasi.

Informazioni di approfondimento: https://e-production.org/festa-2023/

Nadia Terranova, è scrittrice, traduttrice, curatrice ed esperta di letteratura per l’infanzia. Tra i suoi romanzi: “Gli anni al contrario” (2015), “Addio fantasmi” (2018), “Trema la notte” (2022).

Collabora con varie testate tra cui La Repubblica, Il Foglio, Tuttolibri e Linkiesta; è curatrice di K, la rivista letteraria de Linkiesta.

Simona Vinci, scrittrice e traduttrice, ha scritto tra l’altro: “Dei bambini non si sa niente” (1997), “Come prima delle madri” (2003), “Stanza 411” (2006), “Strada Provinciale Tre” (2007), “Nel bianco” (2008), “La prima verità” (2016), “Parla, mia paura” (2017), “L’altra casa” (2021). Collabora con vari quotidiani nazionali e fa parte della redazione di Incubatoio 16, rivista di letteratura in embrione.

Chiara Lagani, attrice, drammaturga e traduttrice, scrive i testi originali degli spettacoli di Fanny & Alexander, gruppo teatrale fondato a Ravenna assieme a Luigi De Angelis nel 1992.

Lisa Bentini, docente di lettere, scrive sulle pagine culturali del Manifesto, sulla rivista online Limina, sul Blog della casa editrice Topipittori e su Maremosso.