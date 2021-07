Materiali compositi: aerospazio, aviazione, sviluppo e soluzioni innovative. Importante convegno a Faenza

Le future sinergie e i possibili sviluppi nella produzione dei materiali compositi nell’aerospazio e nell’aviazione. Il complesso degli ex Salesiani di Faenza ha ospitato un importante convegno nazionale organizzato da Faventia Sales e Confindustria, dedicato ad uno dei distretti chiave dell’Emilia-Romagna. Al tavolo dei relatori presenti fondamentali realtà nazionali, come Leonardo Company e Rino Consulting, e interlocutori del territorio, come Curti, Gruppo Bucci, Alpha Tauri, Ciri Aerospace, Università di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Aeroporto di Forlì.

Il convegno è stato aperto da Guido Crosetto, presidente della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza.