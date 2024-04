Giovedì 11 aprile 2024 alle ore 15.00, presso la sala conferenze della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza ha avuto luogo la presentazione dell’edizione 2024-2025 del Master Universitario in Materiali Compositi di Faenza (MACOF).

Durante l’incontro sono stati consegnati i diplomi relativi all’edizione 2022-2023 ai 6 studenti iscritti e sono state assegnate le 4 Borse di Studio offerte dalla Fondazione stessa.

Questa iniziativa, della quale è appena partita la nona edizione, è nata a Faenza su progetto del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna, con la collaborazione di Fondazione Flaminia, del Comune di faenza e del Campus di Ravenna, e grazie alla lungimiranza e al contributo finanziario di Bucci Composites (Gruppo Bucci Industries), alla quale si sono unite come sponsor, dalla IV edizione in poi, altre fondamentali realtà industriali del territorio Faentino (quali Blacks, Protesa-Sacmi e Racing Bulls) nonché importanti aziende nazionali ed internazionali che operano nel settore dei compositi come MICROTEX Composites Srl, RINA Consulting – CSM SpA eLAMBORGHINI SpA che hanno ospitato in tirocinio gli studenti diplomati.

Si tratta di un Master annuale di I livello che può costituire uno sbocco naturale per i laureati del Corso di Laurea in Chimica di Faenza ma che è ovviamente accessibile anche ad altri laureati, sia triennali che magistrali soprattutto in Scienza dei Materiali e Ingegneria, che mirino a una formazione specifica nel campo dei materiali compositi, il settore che in questo momento ha probabilmente più spazio per sorprendenti sviluppi tecnologici e sbocchi occupazionali altamente qualificati. Il Master mira a far diventare Faenza un centro di eccellenza in questo specifico settore, collegando ancora di più la realtà produttiva avanzata del territorio alla formazione di tipo accademico. La figura professionale obiettivo del Master è a carattere multidisciplinare e questo è il motivo per cui esso si rivolge a laureati sia in chimica che in ingegneria. Uno dei principali punti di forza del piano di studi è un lungo tirocinio in azienda, che gli studenti hanno la possibilità di svolgere in importanti aziende del settore dislocate su tutto il territorio nazionale.

All’evento, moderato dal Direttore del Master, Loris Giorgini, hanno partecipato: Martina Laghi, Assessora alla Scuola, Formazione e Sport del Comune di Faenza, Omar Montanari, Presidente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Antonio Penso, Direttore della Fondazione Flaminia di Ravenna, Andrea Bedeschi, General Manager di Bucci Composites SpA, Chiara Leonardi, R&D Manager di Blacks Advanced Composites Srl, Andrea Mazzanti,Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, Maria Masiello, Division Circular Economy di Curti Costruzioni Meccaniche SpA e Maddalena Chierici, Head of People Strategy & Operations di Racing Bulls SpA.

Alla presentazione delle caratteristiche salienti della nuova edizione del Master (la IX) appena iniziata a gennaio 2024 che, a dimostrazione dell’attualità e importanza del settore dei materiali compositi e dell’eccellenza dell’offerta formativa, ha altri 10 partecipanti tra chimici e ingegneri provenienti da diverse regioni italiane, è seguita la cerimonia di consegna delle Borse di Studio offerte dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza dell’AA 2022-2023, assegnate a Marco Cavallini, Pietro di Giovanni, Guido Grossi e Luigi Massaro. Il Direttore ha proseguito con l’assegnazione del titolo agli studenti della VIII edizione, che avevano precedentemente discusso coi docenti del Master l’elaborato finale frutto del loro tirocinio in azienda. In particolare, si sono diplomati: Cavallini Marco di Venezia (tirocinio in SCUDERIA ALPHA TAURI SpA ora RACING BULLS SpA), Di Giovanni Pietro di Agazzano (PC) (tirocinio in SCUDERIA ALPHA TAURI SpA ora RACING BULLS SpA), Grossi Guido di Roma (tirocinio in RINA Consulting – CSM SpA), Massaro Luigi di Bisignano (CS) (tirocinio in LAMBORGHINI SpA), Mengozzi Alessandro di Faenza (RA) (tirocinio in BUCCI COMPOSITES SpA) e Polidoro Francesco di Imola (BO) (tirocinio in tirocinio in SCUDERIA ALPHA TAURI SpA ora RACING BULLS SpA).

A tutti i neodiplomati rivolgiamo i migliori auguri per un brillante futuro professionale!

L’incontro si è poi concluso con l’annuncio del nuovo Direttore del Master, la Prof.ssa Laura Mazzocchetti a cui auguriamo un Buon Lavoro da parte di tutto lo staff!