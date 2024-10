Al via la rassegna teatrale “Una Massa di Risate” che si svolgerà alla Sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 2. La tradizionale rassegna di comicità, aprirà la stagione 2024/2025 il giorno venerdì 15 novembre con Vito e proseguirà con un appuntamento al mese fino a marzo. Già da venerdì 18 ottobre sarà possibile rinnovare i propri abbonamenti per i cinque spettacoli in programma.

Gli attori che saliranno sul palco sono i seguenti: Vito (venerdì 15 novembre), Antonio Mezzancella (venerdì 13 dicembre), Duo Idea (venerdì 17 gennaio), Maria Pia Timo (venerdì 21 febbraio), Dado (venerdì 21 marzo).

Il programma di “Una Massa di Risate” è stato presentato in conferenza stampa martedì 15 ottobre alle 12 presso la Sala del Carmine, luogo che ospiterà la rassegna.

Lucrezia Pasini, Responsabile Area Servizi Culturali e Giovani di Massa Lombarda ha dichiarato: “Nella stagione 2024-2025 di Una Massa di Risate abbiamo cercato di ampliare le possibilità di rinnovo dopo che la stagione passata ha visto il doppio degli abbonati rispetto a quella precedente. Il nostro programma è comico ma ammicca alla prosa e anche quest’anno è di caratura nazionale con nomi di spessore. A Massa Lombarda, nonostante sia un comune di 10mila abitanti, verranno artisti che solitamente calcano palchi di città ben più grandi della nostra. Dare la possibilità agli abitanti del nostro territorio di fruire di spettacoli di rilievo è per noi motivo di orgoglio.”

Patrick Contarini di Spettacoli Pro ha affermato: “Siamo una realtà di Ravenna che lavora in tutta Italia e per il secondo anno organizziamo la rassegna teatrale massese perché crediamo fermamente nella storia artistica di Massa Lombarda, che è di tutto rispetto. La Sala del Carmine è un teatro atipico: non di grandi dimensioni ma capace di creare una location unica e molto apprezzata dagli artisti. La stagione alle porte accoglierà tutti personaggi che raccontano una storia attraverso la comicità: Vito, Antonio Mezzancella, Duo Idea, Maria Pia Timo e Dado sono nomi importanti con una carriera di rilievo.”

Stefano Bicocchi in arte Vito, è un attore e comico di teatro, cinema e televisione. Si forma alla scuola di Teatro Bologna di Alessandra Galante Garrone con Patrizio Roversi e Siusy Blady: con loro e i gemelli Ruggeri partecipa alla formazione del Gran Pavese varietà, spettacolo cult degli anni Ottanta. Quindi lo stesso gruppo approda in televisione, dove segna la strada ai varietà comici di quel periodo. Attraversa il cinema partendo da Fellini con La voce della luna e poi inizia un sodalizio con Alessandro Benvenuti col quale gira diversi film. Ha recitato anche per la tv, la sua ultima apparizione è ne L’ispettore Coliandro (2016). Dal 2013 conduce insieme ai suoi genitori il programma di cucina Vito con i suoi per il canale satellitare Sky Gambero Rosso.

Nel nuovo one man show dal titolo “L’altezza delle lasagne”, Vito ci porta su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Lo spettacolo che tutti quelli che amano cucinare dovrebbero vedere.

Antonio Mezzancella mette in scena nel suo spettacolo dal titolo “Live Show” il varietà che mancava: conduttore poliedrico, imitatore camaleontico, cantante e musicista, porta in un unico show musica ed allegria per il divertimento di tutte le fasce d’età.

Nel suo spettacolo svela i retroscena di Tale e Quale Show, facendo cantare tutto il pubblico che ha l’impressione di partecipare contemporaneamente al concerto di più di 50 cantanti ma fa anche divertire doppiando live scene iconiche di film che hanno fatto la storia della commedia italiana.

I Duo Idea, usciti dalla trasmissione Zelig, hanno calcato i palcoscenici di tutta Italia portando in giro un genere di cabaret musicale ricercato e mai banale, che permette allo spettatore di immergersi in un cocktail di canzoni e gag spiazzanti.

Cantabarettisti è la definizione di questo duo comico che attraverso massicce dosi di cultura musicale non comune, porta ad un coinvolgimento totale ed emozionale del pubblico. I mezzi da loro utilizzati sono di volta in volta un mix di musica, armonie, rumori, ritmi, battute, gag in tourbillon di trovate spesso spiazzanti e sempre originali, capaci di gratificare spettatori di qualunque età grazie a virtuosismi, ironia, comicità, poesia e reciproca simpatia.

Lo spettacolo di Massa Lombarda s’intitola “Quando e il gioco si fa duo” dove porteranno in scena le canzoni in tutte le loro forme e formati: cantate, parlate, mimate, mescolate, spezzate, tritate, centrifugate e servite al pubblico in un concentrato musicale sempre più vorticoso e spiazzante. Daniele e Adriano ritornano e l’asticella si alza: il pubblico sarà portato in un viaggio che lo rapirà e lo farà volare tra le note di canzoni da scovare, parole da ricercare, ricordi da far uscire dalla propria mente.

Maria Pia Timo nel ruolo di conduttrice anima tutte le edizioni delle due trasmissioni televisive: Fratelli Coltelli e Vespa Teresa su Alice.tv. Partecipa a due edizioni di Zelig off e Zelig (Canale 5) nei panni della Vendicatrice telefonica e delle Tata. In veste di monologhista debutta dell’edizione 2018/19 di Colorado (Italia), e nel 2020 ad Honolulu (Italia1) con i suoi anagrammi. Può vantare anche una carriera cinematografica come attrice per film di registi come Pupi Avati, Matteo Garrone e Ivan Cotroneo. Contemporaneamente si consolida la sua carriera di attrice teatrale e cabarettista. Come monologhista realizza gli spettacoli in assolo in tutta Italia.

Il nuovo monologo comico di Maria Pia Timo si perde tra spunti medico-scientifici e pratico-organolettici alla ricerca dei nostri sensi. Ogni senso si può affinare con l’esercizio, ma si può pure perdere con l’età. Il senso di libertà è il sesto senso?Ci sono odori che regalano ricordi, sguardi che smuovono pulsioni, musiche che fanno piangere, piatti che raccontano interi viaggi, carezze che fanno ridere. Si possono perdere i sensi e riprendere i sensi. Si può nutrire con gusto reciproco il piacere dei sensi, ma pure minacciare il comune senso del pudore. Lo spettacolo dal titolo “In tutti i sensi” coinvolge il pubblico alla ricerca di risposte. Curiosità, certezze assurdità e che vi guideranno in un percorso dominato totalmente dal senso dell’umorismo.

Gabriele Pellegrini in arte Dado è un comico di successo e vanta un curriculum di tutto rispetto. Dagli esordi in cui calcava i palchi di villaggi turistici o piccoli locali di provincia, ha scalato le vette più alte sia delle vetrine televisive che dei teatri. Le sue mitiche canzoncine parodia dei brani più famosi sono state un vero “tormentone apprezzatissimo” per diverse edizioni di ZELIG ma anche un disco di successo intitolato “3/4 della palazzina tua” che in poche settimane ha venduto oltre 40.000 copie.

Non Vedo, Non Sento e Straparlo è uno spettacolo dove il protagonista rappresenta un uomo molto simile alle tre scimmiette che come le prime due non vede e non sente ma, a differenza della terza, straparla. Dado scivola su una realtà “banana” talmente esasperata e bizzarra da entrare in un conflitto di ruoli da non capire più se stai ridendo per le battute comiche o per la realtà stessa. Inevitabili i cavalli di battaglia che hanno fatto sì che Dado negli anni entrasse nei cuori bisognosi di ironia del pubblico che lo premia sempre con un affetto smisurato.