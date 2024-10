La Casa della Comunità di Russi apre le sue porte ai cittadini in un open day in programma sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 18.

Un evento organizzato in collaborazione con il mondo delle associazioni, dedicato alla prevenzione e alla promozione degli stili di vita salutari e alla solidarietà. Numerosi gli appuntamenti in programma che si terranno, in mattinata, alla Casa della Comunità, e, durante il pomeriggio, all’Ex Chiesa in Albis e in Piazza Farini.

Nel corso della giornata sarà possibile effettuare screening, vaccinazioni e consulenze ma ci saranno anche incontri, dibattiti, laboratori e giochi per bambini. Non mancheranno spazi di informazione e approfondimento per favorire lo sviluppo delle conoscenze e la consapevolezza e il senso di appartenenza alla comunità.