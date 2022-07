Torna in centro storico Balconi & Cortili, manifestazione ideata dalla Casa della Musica di Faenza in collaborazione con il MEI.

Si parte martedì 19 luglio con Emisurela, con Anna e Angela De Leo e Rita Zauli, vincitrici del concorso “Il Liscio nella Rete” in scena in Corso Mazzini.

In Corso Saffi invece saranno le note di Surprise, Valentina Gentilini e Carlotta Dal Boni, a tenere compagnia ai frequentatori dei Martedì d’estate

Il 26 luglio si replica. In Corso Mazzini in scena i Mistici in acustico, Barbara Bandini e Paolo Ferri. In Corso Saffi invece Calambre Gipsy Orchestra e la loro musica dal mondo.

Mercoledì 20 luglio la musica sempre protagonista a Faenza con il ritorno del fondatore dei Matia Bazar, il chitarrista e compositore Carlo Marrale, che tornerà in città insieme a Silvia Mezzanotte per una serata a Monte Brullo che racconta la storia musicale dei Matia Bazar