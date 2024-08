Sarà in vigore fino a domenica 1 settembre la corsia preferenziale in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, riservata al transito di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli.

La corsia riservata, era stata introdotta in via sperimentale il 15 giugno, esclusivamente nei giorni prefestivi e festivi, con l’obiettivo di migliorare i tempi di percorrenza, diminuire gli accodamenti, garantire una fruizione più sicura e ordinata del lungomare.

“L’andamento della sperimentazione, in questi mesi – affermano gli assessori al Turismo, Giacomo Costantini, e alla Mobilità, Gianandrea Baroncini –, è stato costantemente monitorato e con la sua conclusione l’Amministrazione raccoglierà tutti i dati utili e li analizzerà, per poi avviare il confronto con le associazioni di categoria e il consiglio territoriale”.

A questo proposito è disponibile un articolato questionario per chiedere il parere sulle misure introdotte quest’estate alla viabilità di Marina di Ravenna ai turisti, residenti, esercenti, lavoratori e gestori degli stabilimenti balneari.

Come annunciato nei giorni scorsi la Pro Loco di Marina di Ravenna lo ha messo online (vi si può accedere dalla pagina Fb dell’associazione o dal link in fondo al comunicato) per capire come è andata la stagione e come ci si è trovato con la misura che prevede su Viale delle Nazioni una corsia preferenziale per bus, motorini e mezzi di soccorso e senso unico in uscita dal paese per le auto.

“Ci piacerebbe – scrive la Pro Loco nel post di presentazione – sapere come la pensano i normali fruitori di Marina di Ravenna, sia che essi siano turisti giornalieri, residenti o commercianti. Il vostro parere, espresso compilando questo sondaggio, ci potrà permettere di avere un’idea più chiara e definita su come questa ordinanza ha modificato il modo di raggiungere e soggiornare in Paese”.