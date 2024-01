«Durante la commissione Pari Opportunità che si è svolta ieri pomeriggio in Comune a Ravenna – ha dichiarato il segretario del PD Lorenzo Margotti – era stata invitata a parlare la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara.

Credo che sarebbe stato importante riflettere su ciò che l’associazione riporta sui dati delle violenze di genere nella nostra città. Ma, richiamandosi al regolamento il consigliere Ancarani ha costretto Bagnara ad allontanarsi dall’aula, che è uscita insieme al vicario del prefetto.

Penso che quello della violenza di genere dovrebbe essere un tema trasversale su cui lavorare insieme alle opposizioni per far diventare pratica promesse e buone intenzioni. Linea rosa è un’associazione molto importante e ascoltare l’attività che porta avanti ogni giorno sarebbe stato fondamentale per approfondire questa tematica.

Quello successo ieri è un fatto che ci indigna profondamente, perché è stata negata la possibilità di un confronto con un’associazione fondamentale per la città a causa dell’ormai nota avversione per le associazioni femministe del consigliere Ancarani che si è richiamato alla diffida che ha ricevuto dalla Casa delle Donne, ma non era all’ordine del giorno un dibattito in merito.

La violenza maschile contro le donne – conclude Margotti – è un fenomeno strutturale e globale che non conosce confini sociali, economici o nazionali. Noi crediamo che la promozione di uno sviluppo inclusivo e socialmente sostenibile, che metta al centro l’obiettivo di un’ampia protezione contro la violenza e le molestie, dovrebbe essere condivisa da tutte le forze politiche.»