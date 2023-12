“Oggi, come rappresentanti del Movimento 5 Stelle, siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto sin dal nostro ingresso in amministrazione nel 2020. Ricordiamo con orgoglio la mozione che abbiamo presentato in Consiglio comunale il 26 aprile 2016, https://www.movimento5stellefaenza.it/site/wp-content/uploads/2016/04/Mozione-Accoglienza-e-promozione-turistica.pdf, quale chiedeva all’amministrazione di collaborare con Trenitalia per utilizzare i locali della storica edicola all’interno della stazione ferroviaria a fini di promozione turistica del territorio. La mozione fu votata all’unanimità.

Nonostante l’assenza della specifica delega al turismo per il nostro assessore, ci siamo impegnati fin da subito nell’attuazione di questa proposta. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato instancabilmente per trasformare l’edicola in una vetrina efficace per la promozione del nostro territorio. Oggi con l’accordo trovato con Ferrovie possiamo affermare con soddisfazione che la nostra proposta diventa realtà.

Continueremo a dedicare energie e risorse per promuovere attivamente la bellezza e le potenzialità della nostra comunità.”