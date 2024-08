1042 giorni dopo Marc Marquez torna alla vittoria, la prima in una sprint race della sua carriera. Una vittoria schiacciante in quello che fino a questo momento è un fine settimana perfetto con il miglior tempo in tutte le sessioni e la pole position.

Grande gara anche di Alex Marquez, quarto al traguardo, e bravissimo specialmente ai blocchi di partenza quando con una manovra velocissima evita Bagnaia che patina in partenza. Punti importanti per tutto il team Gresini che si prepara alla domenica con un po’ di dance…

Marc Marquez “Bisogna godersi ogni momento e nonostante sia solo una sprint, oggi dobbiamo festeggiare. È stata una gara complicata e domani lo sarà ancora di più soprattutto nella gestione delle gomme, ma per ora dobbiamo essere felici. Anche questa vittoria, per piccola che sia, fa parte del processo di crescita che continuiamo a fare”.