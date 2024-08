Crescono bene i Blacks, usciti a testa alta dal match con l’Unieuro in cui mostrano buoni passi avanti. I faentini vincono un quarto, ne perdono due e ne pareggiano uno, ma al di là dei numeri, è la mentalità mostrata e lo spirito del gruppo a ben impressionare, confermando che la squadra ha già una sua identità. Non resta dunque che lavorare su questa strada in vista del 28 settembre quando ci sarà l’esordio in campionato in casa di Saronno.

La partita, che come tutte le amichevoli preseason si è disputata su quattro quarti con il punteggio azzerato al termine di ogni periodo, vede i Blacks iniziare bene, con Dincic che si mette in luce segnando un 2/2 da tre. Forlì soffre il gioco dei faentini e dopo il break di 5-0 dei padroni di casa per il 13-8, Martino chiama time out per far riordinare le idee ai suoi. La manovra dei Blacks resta fluida e arriva il 20-14 poi l’Unieuro sfrutta qualche palla persa di troppo degli avversari e l’esperienza dei suoi uomini, impattando sul 20-20 di fine periodo. Forlì alza l’intensità difensiva e i Blacks soffrono pur costruendo buoni tiri che non vanno a segno, ma il dato positivo è la reazione che in pochi minuti vede il tabellone dal 5-14 al 10-14. Un’impennata di orgoglio che però non permette di vincere la frazione, andata a Forlì 21-14.

Il terzo quarto è il momento in cui i Raggisolaris vanno maggiormente in difficoltà soprattutto in difesa dove incassano 24 punti e ne segnano 16. Negli ultimi dieci minuti Cavallero a suon di punti trascina i Blacks che vincono il periodo 16-14. Sommando i punteggi di tutti i quarti Forlì vince 79-66.

Blacks Faenza – Unieuro Forlì 66 -79

FAENZA: Ndiaye ne, Poletti 11, Calbini 8, Vico 8, Naccari, Zangheri, Poggi 7, Dincic 9, Bendandi ne, Cavallero 17, Fragonara 6, Sirri. All.: Garelli

FORLI’: Gobbo, Sanviti, Parravicini 10, Cinciarini 10, Tavernelli 8, Gaspardo 13, Pascolo 4, Magro 6, Del Chiaro 12, Pollone 3, Pinza 6, Harper 7. All.: Martino

Note. Parziali: 20-20; 34-41; 50-65

Questo il programma delle prossime amichevoli che i Blacks giocheranno prima del debutto in campionato che sarà sabato 28 settembre alle 18 in casa della Robur Saronno.

Mercoledì 4 settembre ore 17 al PalaCosta: OraSì Ravenna – Blacks

Sabato 14 settembre ore 18 al PalaCattani: Blacks – Andrea Costa Imola

Mercoledì 18 settembre ore 19 al PalaCattani: Blacks – Olimpia Castel San Pietro (serie B Interregionale)

Venerdì 20 a Jesi ore 18: General Contractor Jesi – Blacks