Maratona, Ironman, Giro, Formula 1: i principali eventi sportivi del 2021. Annunciati aiuti a palestre, piscine e società

I Giochi Olimpici AICS a giugno, l’Ironman di settembre, il Campionato Italiano Triathlon Sprint fra settembre e ottobre, tutti a Cervia, e la Maratona di Ravenna il 14 settembre sono i principali eventi sportivi che riguarderanno la provincia di Ravenna nel 2021. Si attende l’ufficializzazione di Ravenna, in onore a Dante, fra le tappe del Giro d’Italia, che quest’anno attraverserà l’Emilia-Romagna anche con il Giro Under 23.

La presentazione dei grandi eventi è avvenuta in Regione. Riguarderanno il nostro territorio anche manifestazioni organizzate nelle città limitrofe: il 16-18 aprile sarà di nuovo il weekend del Gran Premio di Formula 1 a Imola; il 14-20 giugno Forlì ospiterà gli Internazionali di Tennis. Il 20 giugno, sempre a Imola, si terrà il campionato italiano di ciclismo maschile su strada.

Durante la conferenza stampa, Stefano Bonaccini ha anche annunciato ristori per palestre e piscine e aiuti alle piccole società e ha svelato due sogni dell’amministrazione: portare in Emilia-Romagna, in collaborazione con la Toscana, il Tour De France e le Olimpiadi