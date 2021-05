MOTOGP

Poteva essere una grande domenica per Aprilia a Le Mans. In una gara partita asciutta e interrotta poi dalla pioggia, con conseguente cambio moto al box, Aleix Espargarò è scattato bene dalla quinta fila andandosi ad insediare nella top-6. Il ritmo del pilota spagnolo lo candidava a poter guadagnare una ulteriore posizione e, con essa, punti importanti in ottica campionato. Purtroppo un problema ora al vaglio dei tecnici ha ammutolito la sua RS-GP, a dieci giri dal termine.

Anche per Lorenzo Savadori si stava delineando un risultato importante, conquistato in condizioni nelle quali si è mostrato particolarmente incisivo durante tutto il weekend. Quando si è dovuto fermare, Savadori stava gestendo la dodicesima posizione ma con un ritmo che gli consentiva il recupero sugli avversari. Ennesima conferma della costante crescita mostrata dal debuttante italiano.

MOTO2

Punti importanti per il Team Federal Oil Gresini Moto2 che in Francia mette, per la prima volta in stagione, entrambi i suoi alfieri a referto.

Fabio Di Giannantonio è il primo sul traguardo per i biancorossi. L’italiano chiude ottavo un GP che lo vede protagonista nei primi giri dove arriva a giocarsi anche la top6, poi un tocco con Garzó lo costringe ad un long lap (che diventeranno due) lo riportano nelle retrovie. Il 21 ha ritmo ed è bravo a tornare nella zona punti che conta. Con 58 punti Di Giannantonio rimane 5º in classifica generale, a 29 lunghezze dal leader Gardner.

Primi punti stagionali per Nicolò Bulega che è bravo a recuperare posizioni dopo una partenza poco brillante (da 11º a 18º) e a chiudere 13º. 3 punti importanti per il morale che saranno la base su cui costruire la stagione del pilota di Montecchio Emilia.

MOTO3

Dura pochi minuti la gara dell’Indonesian Racing Team Gresini a Le Mans con Jeremy Alcoba e Gabriel Rodrigo subito fuori al secondo e terzo giro di questo quinto appuntamento stagionale.

Nessuna conseguenza fisica, con un highside alla curva 7 (Alcoba) e una scivolata all’uscita della curva 8 (Rodrigo), l’unica nota positiva di un fine settimana che, specie con il pilota argentino, prometteva ben altra gloria. E a poco serve il ritorno in pista di Alcoba (22º), che chiude con 3 giri di ritardo una gara maledetta.

Si riparte dal Mugello, tra meno di due settimane, con il primo appuntamento casalingo Gresini Racing categoria Moto3.