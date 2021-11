Il Coordinamento Ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile” aderisce alla manifestazione che si terrà mercoledì 3 novembre a Bologna, dalle ore 14,30 sotto il Palazzo della Regione, in via Aldo Moro, indetta dal Coordinamento dei Movimenti per l’ Acqua Pubblica e dalla Rete per l’ Emergenza Climatica e Ambientale dell’Emilia Romagna, e invita ad essere presenti tutte le persone che riconoscono la necessità di salvaguardare il futuro del Pianeta.

L’iniziativa viene indetta per protestare contro la decisione del Consiglio Regionale di prorogare al 2027 l’affidamento dei servizi idrici, “impedendo ulteriormente, in spregio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011, qualsiasi percorso di ripubblicizzazione dell’acqua” sottolinea il coordinamento.

“Il nostro impegno per la difesa dell’ambiente e per contrastare la catastrofe climatica si riconosce con convinzione nella comune iniziativa in difesa dei beni comuni, che non devono essere subordinati alle logiche privatistiche. La nostra adesione a questa giornata di mobilitazione va nel senso, da noi sempre auspicato, della convergenza di tutti i movimenti e di tutte le vertenze, che considerano prioritario l’interesse comune rispetto al profitto.

La deliberazione della Regione deve essere rivista”.