Cà Bosco: scooterista “centrato” da un’auto è stato sbalzato nel canale. Trasportato al Bufalini | VIDEO

Questa mattina verso le ore 8,30 in via Cerba località Cà del Bosco da una prima ricostruzione un auto una Hyundai Atos nell’affrontare una curva ha invaso la corsia opposta dove proveniva uno scooter centrandolo in pieno. Nell’impatto il 54enne alla guida è stato sbalzato nel canale a pochi centimetri dall’acqua.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il ferito affidandolo ai sanitari del 118, che viste le ferite hanno lo hanno trasportato al Bufalini di Cesena. E’ intervenuta la polizia locale per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica.

Il ferito è Marco Torelli preparatore atletico del Ravenna Calcio che stava dirigendosi a Glorie per l’allenamento della squadra.