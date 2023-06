Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 5 giugno, alla mezzanotte di domani, martedì 6, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 82 emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla per criticità idraulica e temporali; si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 5 giugno, è in vigore l’allerta 81, arancione per criticità idraulica e gialla per temporali.

Per la giornata di martedì 6 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati. Sono previsti rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura ravennate per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica e per possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale.

Il territorio ravennate presenta ancora condizioni di criticità. Si raccomanda di stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate; non accedere ai capanni se l’acqua sale in golena e ai sottopassi se allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.

Si invitano i cittadini a tenere monitorato il sito e i canali social del Comune e del sindaco. Le uniche comunicazioni affidabili e ufficiali sono quelle su www.comune.ra.it su facebook e instagram del Comune e del sindaco.

A questi link il piano e il manuale di Protezione civile del Comune di Ravenna:

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-protezione-civile-comunale/

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/manuale-di-protezione-civile-per-i-cittadini-come-comportarsi-quando-scatta-lemergenza/

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte.