Sorrisi, divertimento e solidarietà sono le parole chiave di domenica 11 giugno, la giornata in cui Mirabilandia ospiterà gratuitamente tutti i bambini – fino a 12 anni – provenienti dalle aree colpite dalla recente alluvione. Per ottenere l’ingresso gratuito, gli accompagnatori dei bimbi* – che potranno munirsi di regolare biglietto di ingresso online o alle casse il giorno stesso – dovranno semplicemente esibire un documento d’identità che attesti l’effettiva residenza in una delle seguenti province: Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Pesaro e Urbino, Firenze.

Inoltre, Mirabilandia effettuerà una seconda donazione al Comune di Ravenna.

Questi i riferimenti per donazione volontarie:

Iban IT96V0627013100CC0000308106 intestato a Comune di Ravenna

causale “Donazione emergenza alluvione”

“Mirabilandia da oltre 30 anni regala divertimento e sorrisi a tutti i bambini, soprattutto a quelli del territorio di riferimento, spiega Riccardo Capo, General Manager di Mirabilandia. Da sempre la mission del parco è quella di far vivere momenti di spensieratezza per evadere dalla quotidianità e godersi la magia, il divertimento e le grandi emozioni che solo il parco divertimenti più grande d’Italia può offrire. Per questo ci siamo impegnati da subito in prima persona in un’importante iniziativa di raccolta fondi in occasione della recente alluvione, insieme agli altri parchi europei del nostro gruppo Parques Reunidos, per aiutare i tanti territori colpiti. Questa volta, oltre ad aiutare concretamente il Comune di Ravenna, vogliamo alleviare le sofferenze dei tanti bambini coinvolti per farli tornare a sorridere e divertire come erano abituati a fare”.

Per maggiori informazioni: https://www.mirabilandia.it/informazioni-utili/promozioni-e-sconti/entrata-gratis-fino-a-12-anni

*Ingresso gratuito per max 3 bambini fino a 12 anni per ogni accompagnatore

Mirabilandia – 850.000 mq, 42 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande Parco divertimenti in Italia. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il Parco da Guinness dei primati: iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Il 2019 è stato l’anno di Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un Parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Nella stagione 2022 è stata inaugurata The Walking Dead, l’horror house del Parco completamente ispirata al tema della nota serie tv americana. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Hot Wheels City – La nuova sfida”, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile più alto, 15 metri di altezza, mai eseguito prima in un parco divertimenti. Ad animare le vie del Parco e alcuni spettacoli sono arrivati anche i famosi personaggi di Nickelodeon: SpongeBob SquarePants, il suo migliore amico Patrick Star e Plankton, i PAW Patrol – Chase, Marshall e Skye, le Teenage Mutant Ninja Turtles e Dora l’Esploratrice. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un Parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 emozionanti scivoli, un’esclusiva area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq.