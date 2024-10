La Stazione Carabinieri di Lido Adriano ha un nuovo comandante. Nei giorni scorsi il Maresciallo Ordinario Luigi Dirauso ha assunto il Comando della locale Stazione. Campano, classe ‘84, è arrivato in Emilia Romagna nel 2006, assegnato al V Reggimento Emilia Romagna di Bologna. Dal marzo 2012 al marzo 2016 ha prestato servizio, prima come Capo equipaggio al NORM della Compagnia di Lugo poi in qualità di Comandante in sede vacante. Dal 2018 al 2022, presso la Stazione CC di Marina di Ravenna, per poi prendere il Comando della Stazione Carabinieri di Villanova di Bagnacavallo.