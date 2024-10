A seguito dell’aggiornamento con il Centro di coordinamento soccorsi della Prefettura è stato evidenziato che le piogge previste fino ad ora hanno interessato maggiormente la pianura rispetto alla collina. Pertanto i fiumi che scorrono nel comune di Ravenna si dovrebbero assestare tra soglia 1 e 2 senza destare particolari preoccupazioni.

Le intense piogge, invece, hanno generato situazioni di criticità in alcune vie e rotatorie; tra queste l’ingresso al terminal Sapir in area portuale che hanno comportato la chiusura delle uscite dalla statale 67 Classicana verso la Darsena San Vitale. Inoltre sono attentamente monitorati gli attraversamenti di alcuni canali consortili.

Lo scolo Lama ha raggiunto un livello per il quale è stata predisposta la chiusura delle vie Trieste e Stradone all’altezza dei ponti sullo scolo con segnalazioni delle deviazioni sul posto.

Per allagamenti riscontrati in alcuni musei è stata disposta la chiusura di tutti i siti museali per oggi pomeriggio, domani e lunedì.