Dopo esser stato denunciato per maltrattamenti ha continuato ad assumere comportamenti illeciti. Nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Lugo, nel tardo pomeriggio del 28 novembre, ha arrestato un cittadino straniero, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti.

L’uomo si trovava seduto in un bar del centro assieme alla compagna e, dopo aver abusato di alcolici, l’aggrediva. La stessa tentava la fuga ma il soggetto la rincorreva in direzione della vicina stazione ferroviaria urlandole contro, nonché una volta raggiunta la colpiva con schiaffi e pugni.

Presenti sulla scena alcuni passanti che allertavano una pattuglia della Polizia Locale; nell’occasione l’uomo, in evidente stato di alterazione, inveiva contro gli operanti con epiteti ingiuriosi e offensivi.

Contestualmente interveniva una Volante del Commissariato di P.S. di Lugo e, atteso lo stato di flagranza, la pericolosità e l’indole violenta ancora persistente del soggetto, già sottoposto ad indagini per il medesimo reato verso la stessa compagna, veniva tratto in arresto per maltrattamenti, nonché denunciato per minaccia a pubblico ufficiale e tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.