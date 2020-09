Mercoledì 16 settembre il lughese Giorgio Pirazzini presenterà il suo ultimo libro I grandi viaggiatori che hanno cambiato la storia del mondo (Newton Compton) nel nuovo appuntamento degli AperiTrisi letterari online, organizzati dalla biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. In questa occasione l’autore parlerà del suo libro in un video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook della biblioteca alle 17.30.

Ci sono viaggiatori che hanno cambiato il mondo attorno a loro semplicemente attraversandolo e raccontandolo, questo libro raccoglie le storie dei grandi personaggi che, con le loro imprese, hanno condizionato la storia. Uomini e donne che hanno aperto nuove rotte e scoperto nuovi territori, ma anche scardinato i meccanismi della vita e della società. Tutti loro, in modo rivoluzionario per l’epoca, hanno cambiato la mentalità delle generazioni a venire e hanno scoperto i segreti del mondo in cui viviamo. Attraverso le vicende personali di ciascun protagonista, la sua origine sociale e le motivazioni della partenza, sarà possibile imparare a conoscere meglio la storia che si cela dietro alle grandi imprese.

Giorgio Pirazzini ha studiato Comunicazione e ne ha fatto il suo lavoro, spostandosi tra l’Italia, Lisbona e Londra. Dal 2007 vive a Parigi. Ha pubblicato racconti e romanzi tra cui Gattoterapia (Baldini&Castoldi, 2016), I cattivi pensieri (Las Vegas, 2013) e La notte raccolgo fiori di carne (Las Vegas, 2011).

Gli AperiTrisi proseguiranno il 23 settembre con Enzo Venturini e il suo libro Quarantatré secondi e il 30 settembre con Giorgio Martini e il libro Benedetto Dal Buono 1711-1775.

È inoltre in fase di organizzazione un calendario degli AperiTrisi per il mese di ottobre. Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38568 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.